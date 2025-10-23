Национальный знак качества «Сделано в России» получила кемеровская компания «Горный-ЦОТ», которая уже более 20 лет разрабатывает и внедряет приборы контроля запыленности воздуха на предприятиях горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей. Это значит, что ее продукция соответствует всем стандартам, а также требованиям новизны и изобретательского уровня.

«Получение знака «Сделано в России» — важный стратегический актив для нашей компании. Он объективно подтверждает российское происхождение нашего продукта, что в современных условиях является ключевым фактором доверия для потребителей и партнеров. Это не только укрепляет наши позиции на внутреннем рынке, но и открывает новые экспортные возможности. Для нас это маркер качества и конкурентное преимущество, которое мы намерены усиливать», — отметил руководитель Андрей Букреев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодня в Кузбассе подобную сертификацию прошли более 20 компаний, в том числе предприятия пищевой и легкой промышленности, удобрений и кормов для животных.

Чтобы оформить заявку на получение сертификата, кузбасские предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экспорта Кузбасса по адресу: бульвар имени Академика Л.С. Барбараша, 1 или по тел. 8 (3842) 77-88-60.

Фото: АПК.