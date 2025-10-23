Президент России Владимир Путин присвоил нескольким кузбассовцам почетные звания и наградил высокими наградами. Так, звание «Заслуженный врач РФ» было присвоено Юрию Грудину, заведующему операционным блоком Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи, и Ларисе Фетищевой, заведующей отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» было присвоено Марине Левочкиной.

За вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации были награждены сотрудники Городского Дворца детского (юношеского) творчества – Андрей Меш и Андрей Титов.

Также орденом «Родительская слава» награждены Фомины Владимир и Наталья.