С января по сентябрь в российском сегменте Интернета зафиксировано более 3 тысяч уникальных фейков — это на 9% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков АНО «Диалог Регионы», показатель стал максимальным за всё время наблюдений.

Несмотря на рост числа уникальных вбросов, общее количество их копий осталось на уровне прошлого года — около 5,5 миллиона. После снижения активности в начале года с мая по сентябрь наблюдался новый всплеск дезинформации.

Наиболее часто встречались фейки, касающиеся политики, происшествий, здравоохранения, IT и социальной защиты. Лидером остается политическая тематика — свыше 1,4 тысячи уникальных сообщений.

По словам начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергея Маклакова, меняются тенденции фейков: все чаще появляются региональные вбросы, рассчитанные на локальную аудиторию.

Самыми вирусными стали сообщения о цунами у Камчатки, «взрыве на Крымском мосту» и нашествии «ядовитых пауков» — каждый из них собрал десятки миллионов просмотров.

О том, как отличить правду от вымысла, эксперты расскажут на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО.

Фото: нейросеть Шедеврум