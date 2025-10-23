На торжественный прием были приглашены ветераны Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Кузбассу и действующие сотрудники, которые ежедневно выполняют свои обязанности, обеспечивая исполнение судебных решений, поддержание правопорядка и укрепление доверия граждан к закону.

«Ваш труд напрямую связан с обеспечением законности, справедливости и порядка — основ гражданского общества и государства. В службе нет случайных людей. Ежедневное решение непростых задач требует не только знаний и опыта, но и выдержки, честности и ответственности. Сегодня судебные приставы Кузбасса — это надежная команда, которая способна решать самые сложные задачи, сохраняя честь мундира», — сказал губернатор Илья Середюк.

За 160 лет своего существования служба прошла значительный путь — от первых чиновников, исполнявших решения царских судов, до современного сильного федерального органа. В её работу активно внедряются цифровые технологии.

Сегодня более 30 сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Кузбассу были отмечены региональными наградами за верность присяге и честное служение закону.

Фото: пресс-служба АПК.