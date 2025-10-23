На Координационном совете по развитию студенческих отрядов Кузбасса, который провёл губернатор Илья Середюк, подвели итоги работы и обсудили планы на будущее. Глава региона выслушал предложения членов студенческих отрядов и дал поручения на следующий трудовой год.

«Нам важно, чтобы движение развивалось, поэтому мы будем поддерживать ребят и помогать им воплощать самые смелые инициативы. Для удобной координации отрядов сведем информацию по потребности в рабочих кадрах на объектах Кузбасса. В колледжах и вузах создадим штабы РСО — уголки, где ребята могли бы собраться, проработать свои проекты, поставить планы, подвести итоги. Возродим медицинский отряд «Олимп», который будет охватывать Северную агломерацию Кузбасса», — сказал Илья Середюк.

Кузбасское региональное отделение Российских студенческих отрядов (РСО) объединяет 3 762 человека. В 2025 году в трудовом семестре приняли участие 1 750 студентов. Бойцы из Кузбасса работали на 33 объектах по всей стране. В акции «Снежный десант РСО» в 2025 году участвовали 280 студентов. Они работали в 22 муниципалитетах региона, оказывая помощь пожилым людям и благоустраивая территории. Студенты также занимались уходом за памятниками и участвовали в патриотических мероприятиях.

Фото: пресс-служба АПК.