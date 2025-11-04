По всей стране проходит Всероссийская хоровая акция «Матушка», в которой народные коллективы со всей страны исполняют уже полюбившуюся многим песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» (автор Петр Андреев).

Кузбассовцы присоединились к всероссийской акции, сняв для этого клип. Съемки проходили в знаковых местах региона – на Мемориале Воину-Освободителю (Кемерово), Музее-заповеднике «Томская Писаница» (Яшкинский муниципальный округ), а также на территории Многофункционального этнокультурного центра «Заречное» (Белово).

Участие в хоровой акции приняли: Народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Златозорье», Народный коллектив ансамбля народного танца «Кузбасс», Многофункциональный этнокультурный центр «Заречное», Образцовый коллектив, телеутский танцевальный коллектив «Кунучек», Народный самодеятельный коллектив, чувашский фольклорный ансамбль «Цвет черемухи», Народный самодеятельный вокально-хореографический ансамбль «Дуслык», Народный самодеятельный коллектив Вокально-хореографический ансамбль «Прелюдиум», Народный самодеятельный коллектив «Играй, гармонь!» им. Г. И. Лопатина, Кемеровская областная общественная благотворительная организация армянской общины «Урарту».

Кроме того, участие в мероприятии приняли представители телеутской, азербайджанской, чувашской, армянской, грузинской и татарской национальных общественных объединений: Вероника Кутонова, Фэриде Мамедова, Марина Алегина, Артак Нерсисян, Марина Мамедди и Мансур Саттаров.

Клип был подготовлен командой Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса. По итогам акции фрагменты клипа войдут в итоговый видеоролик всероссийского исполнения песни хоровыми коллективами страны. Проект подчеркивает значение культурных связей и национального единства, отражая идею лозунга «Народов много — Родина одна».