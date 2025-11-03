За 3 месяца, что действует проект «Знание. Лекторий», в Кемеровском госуниверситете организовали лекции по истории, культуре, искусству и патриотизму, слушателями которых стали более 400 человек. Кроме того, на площадке КемГУ проводят тематических встреч, профессиональные мастер-классы и просветительские беседы.Такую активность оценили – вуз вошел в топ-100 всероссийского рейтинга самых активных площадок лектория общества «Знание».

«На лучшие площадки страны направляют федеральных лекторов, ведущих экспертов проекта. Уже 6 ноября в Кузбасс приедет разработчик БПЛА, ветеран СВО Виктор Степанов. Таким образом, у наших студентов появляется возможность посещать лекции интересных практиков и самых ярких спикеров России», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, который сам является лектором общества «Знание».

На встречах со студентами глава региона знакомит слушателей с тонкостями управленческой деятельности и рассказывает о рабочих кейсах.

Фото: пресс-служба АПК