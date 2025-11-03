«Ночь искусств» проводится в регионе ежегодно, нынче акция пройдет 3 ноября. В музеях, театрах, концертных залах и библиотеках гостей ждут выставки, мастер-классы, экскурсии и кинопоказы под общим девизом «В единстве культур – сила народа». К примеру, в областном музее ИЗО разработали программу «Тайны природы и звука: Ночь искусств в музее с Шишкиным», в Кузбасском краеведческом музее запланированы ночная экскурсия «Бородино: свет свечей, тени истории» и премьера авторской сказки «Динозаврик Такоша». В театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского и Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва зрители узнают секреты закулисья в ходе тематической экскурсии.

В Ленинске-Кузнецком ко Дню народного единства, который завтра отметят по всей стране, воспитанники детдома подготовили выставку рисунков «В единстве народа – будущее России». В Новокузнецке провели традиционный конкурс-фестиваль национальной кухни. В одном из кемеровских вузов на 6 ноября намечен традиционный фестиваль дружбы. Студенты из разных стран, в том числе из Турции, Индии, Пакистана, Судана, Узбекистана и Армении сыграют на национальных инструментах и приготовят народные блюда.

В рамках празднования Дня народного единства в разных территориях Кузбасса пройдут соревнования по национальным видам спорта и неолимпийским дисциплинам.

Фото: пресс-служба АПК