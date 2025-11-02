В первом сете при в целом равной игре гости из Новокуйбышевска взяли верх за счет преимущества на блоке и лучше доводки мяча до атакующих игроков. После поражения в стартовом игровом отрезке (21:25) «Кузбасс» прибавил в указанных компонентах, и игра наладилась. Во второй партии уже кемеровчане владели инициативой, держа «Нову» на расстоянии 3-4 очков большую часть сета и добив соперника мощными подачами – 25:19. За здравие «Кузбасс» начал и третью партию, к середине этого отрезка подопечные Сергея Троцкого вели со счетом 15:11.

«Было тяжело во втором и третьем сетах. Наши ребята просели. Команда соперника показала молодежный наглый волейбол – у игроков «Кузбасса» подачи хорошо полетели, в защите много мячей достали, в атаке все залетало. Мы ничего не могли с этим поделать», – признал после матча главный тренер «Новы» Олег Миканович.

Однако в середине третьего сета произошел эпизод, существенно повлиявший на дальнейший ход матча. Отстававшая на 4 очка «Нова» уже начала потихоньку догонять хозяев, когда возникла спорная ситуация после атаки «Кузбасса»: мяч от рук блокирующих «Новы» ушел в аут, но главный судья усмотрел малейшее касание игрока «Кузбасса» Ильи Морозова, мимо которого пролетел игровой снаряд. После долгих споров и затянувшегося видеопросмотра судейское решение было подтверждено. Кемеровчане заметно занервничали и после череды собственных ошибок отдали так хорошо начинавшийся сет – 22:25. После обескураженные хозяева посыпались, будучи разгромленными в четвертой партии (25:14) и потерпев итоговое поражение со счетом 1:3.

«В третьем сете наше преимущество как-то незаметно пропало – где-то не снялись, где-то в защите не подняли мячи. А после этой обидной партии как будто снежный ком навалился, и это сказалось на четвертом сете», – прокомментировал либеро «Кузбасса» Михаил Каштанов.

Кемеровчане завершили первую домашнюю серию матчей, в которую уместились поражение от «Локомотива», победа над «МГТУ» и неудачи во встречах с «Динамо-ЛО» и «Новой». Следующий тур «Кузбасс» проведет в Москве, матч с «Динамо» пройдет 10 октября.