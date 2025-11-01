гимназУчебная программа, разработанная для класса креативных индустрий, нацелена на пробуждение у учеников интереса к востребованным творческим профессиям с учетом способностей ребят и потребностей региона. В уникальном классе учится 21 школьник в возрасте 14 лет. В течение полутора лет ребята будут знакомиться с разными сферами креативных индустрий: IT, творчество, медиа и реклама.

На занятия будут приглашать действующих предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки бизнеса, которые помогут ученикам разобраться в вопросах регистрации своего дела (начиная с 14 лет), а также на реальных примерах покажут, как в Кузбассе работает креативный бизнес.

Кроме этого, было подписано соглашение о совместной деятельности по организации класса креативных индустрий, в рамках которого юные кемеровчане будут взаимодействовать с предпринимателями и посещать организации с экскурсиями.

Напомним, в этом году в Кузбассе прошел Первый форум креативный индустрий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В ходе форума, в котором принял участие губернатор Илья Середюк, представители бизнеса обсудили вопросы создания собственного бренда, сохранения талантливой молодежи в регионе, мер поддержки для представителей креативного бизнеса, взаимодействия крупных инвесторов, которые заходят в регион, с малым и средним бизнесом, а также объединения создателей креативного продукта и менеджеров.