Полностью хлеб с полей убрали в Мариинском, Промышленновском, Тисульском, Чебулинском, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах. Средняя урожайность по Кузбассу – 31 центнеров с гектара, что почти на 8 центнеров больше по сравнению с прошлым годов. Зерновые и зернобобовые культуры собрали с 98% площадей, намолотили 1 млн 652 тысячи тонн зерна в бункерном весе.

В Ленинск-Кунецком округе, который традиционно входит в число сельскохозяйственных лидеров Кузбасса, уборочную закончили в большинстве хозяйств.

«В Ленинск-Кузнецком округе намолотили уже 250 тысяч тонн зерна в бункерном весе, это на 80 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Общая задача, которую ставлю фермерам и готов в ее решении помогать – производство новых высокомаржинальных продуктов», – отметил глава региона Илья Середюк.

В ходе совещания затронули такие важные темы, как освоение пустующих земель, увеличение доли отечественных посевных материалов и поиск новых экспортных коридоров.

Фото: пресс-служба АПК