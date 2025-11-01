С 1 по 8 ноября жители Кузбасса смогут принять участие в юбилейной X Всероссийской просветительской акции “Большой этнографический диктант”. Это мероприятие организовано в рамках Международного фестиваля “Народы России и СНГ”, который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Акция приурочена к Дню народного единства.

“Большой этнографический диктант” знакомит участников с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить их уровень этнокультурной грамотности. Задания представлены в виде теста и состоят из 30 общефедеральных вопросов. На выполнение диктанта отводится 45 минут, а максимальная сумма баллов за все вопросы составляет 100. Вопросы охватывают шесть тем: “Реализация национальной политики России”, “Административно-территориальное устройство страны и особенности регионов”, “История страны и отдельных регионов”, “Государственный и республиканские языки”, “Материальное культурное наследие”, “Нематериальное культурное наследие”.

Акция проводится в двух форматах: онлайн и очно. Онлайн-версия доступна на специальном сайте. В офлайн-формате диктант можно было написать в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова, мечети “Мунира”, приходском доме Храма Казанской иконы Божией Матери, а также в филиале Государственного фонда “Защитники Отечества” для ветеранов СВО и членов их семей.

По результатам акции участники получат электронные сертификаты с результатами. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы на официальном сайте до 13 ноября.