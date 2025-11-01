Погода в Кузбассе уже начинает портится, в Кемерове усиливается ветер. На выходные метеорологи ожидают его усиление до 30 метров в секунду, сопровождаться порывы будут дождем и мокрым снегом. В связи с непогодой с 8 утра воскресенья, 2 ноября, по 8 часов среды, 5 ноября в регионе вводится режим повышенной готовности.

«Главам муниципалитетов поручил привести в готовность аварийно-восстановительные бригады и дорожные службы, оперативно реагировать на сигналы жителей», – сообщил глава региона Илья Середюк.

Согласно постановлению, муниципальным властям рекомендовано проверить состояние ЛЭП, уделить особое внимание социально значимым объектам и дорогам, а также подготовить запасы ГСМ и инертных материалов.