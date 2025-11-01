Большой ребенок «Зари»

26 октября ушел из жизни легендарный футбольный вратарь «Зари» (Ленинск-Кузнецкий) и сборной Казахстана Андрей Морев.

Ему было всего 52; последние годы работал детским тренером в Анапе в футбольной школе «Спартак-Юниор»; неожиданно пропустил тренировку; хватились, а он уже уснул вечным сном в своей постели; тромб оторвался… Земля тебе пухом, самый большой ребенок мирового футбола, которого я когда-либо знал.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТИН И КОРМИЛЬЦЕВ…

Что нужно помнить болельщикам о сибирском футбольном самородке Андрее Мореве? Считается, что медали, звания и титулы – главное мерило успешности спортивной карьеры. Что ж, глянем в справочники:

– Андрей Морев – второй по числу проведенных матчей за ленинск-кузнецкую «Зарю», команду-легенду из шахтерского городка, которая вошла в историю отечественного футбола как сибирский «Спартак». Больше матчей в чемпионатах страны, чем Морев (191 игра за восемь сезонов) за «Зарю» и «Шахтер» (так назывался ленинск-кузнецкий клуб с 1990 по 1991 гг.), провел только его лучший друг и известный бомбардир первой российской лиги Сергей Топоров (218 матчей). Морев и Топоров в последние годы они вместе работали в футбольной школе «Спартак-Юниор» (Анапа). Морев пережил Топорова ровно на 10 месяцев.

– Андрей Морев по количеству матчей за ленинск-кузнецкий клуб впереди таких известных партнеров по «Заре» как Алексей Смертин (124) и Сергей Кормильцев (108).

– Андрей Морев в самом успешном для «Зари» сезоне 1996 года (6 место в первой российской лиге) отыграл все 42 матча чемпионата страны. Для сравнения, будущий капитан сборной России и чемпион Англии Смертин в том турнире провел 34 матча, будущий игрок сборных России и Украины Сергей Кормильцев – 39, Топоров – 37.

– Андрей Морев 20 июня 1995 года не дал забить в свои ворота питерскому «Зениту» (2:0 – победа «Зари»).

– Андрей Морев – лучший вратарь Казахстана (2005), дважды в составе клуба «Актобе» становился чемпионом Казахстана (2007, 2008) и выигрывал Кубок Казахстана (2008). В 2004-м году провел два матча за сборную этой страны. В поединке против сборной Турции (бронзовый призер ЧМ-2002) он отразил пенальти от известного форварда Фатиха Текке.

ТОНИ МОРЕВ

Что лично я никогда не забуду, вспоминая об Андрее Мореве?

Конечно, о том, как он в конце 80-х приехал из родного Омска в ленинск-кузнецкий спорт-интернат (впоследствии Училище олимпийского резерва), где главный тренер футбольного отделения Сергей Васютин создавал команду-мечты, собирая со всей Сибири самых талантливых футболистов 1972 года рождения.

Моряк, а Андрей с детства гордо носил это прозвище, был младше нас на год, и отношение в команде к нему было как к сыну полка. И никакого не имело значения, что сын полка на голову выше новых своих одноклубников, а кого и на две.

Несмотря на солидные габариты и увесистые кулаки, этот стройный и смуглый вратарь с широким носом и копной жестких, как проволока, волос, в душе был невероятно наивным и очень добрым ребенком. Впрочем, по моим ощущениям, таким он на всю жизнь и остался…

Отлично помню наши разговоры за жизнь с Моряком в перерывах между учебой и тренировками в интернате:

«-Руся, ты не забыл, что скоро я стану лучшим вратарем в России?! – безапелляционно, но с детской улыбкой лепил Моряк, заводя любимую тему.

– Погоди, а как же Ринат Дасаев? Братья Чановы, Александр Уваров…

– Да ты не понимаешь, они же на сходе. Скоро придет мое время! – вспыхивали яростные огоньки в глазах Моряка, как два маяка, освещая серую, в общем-то, от угольной пыли действительность шахтерского городка. – Да я даже в туринском «Ювентусе» смогу заиграть…

– Ну-ну, Дино Дзофф без усов. Или кто там с усами среди вратарей знаменитых?

– Тони Шумахер…

– Вот-вот, Тони Морев. Смотри, в море славы не утони…».

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Надо сказать, чтобы добиться поставленной цели, безусый Моряк тренировался нещадно, до самозабвения, до незаживающих ссадин на бедрах и пены у рта от засохшей слюны, без устали на тренировках ныряя за черно-белым мячом в грязь и песок, в черный ленинск-кузнецкий снег и в холодные лужи. Не было тогда в Ленинске газонов с искусственной травкой, зато стремление стать великим голкипером у Моряка натурально зашкаливало.

Это стремление до внутреннего остервенения Моряка меня пугало. Ни до, ни после не доводилось мне видеть, чтобы игрок перед матчем так себя заводил, как он, сжимаясь в пружину и превращаясь в какого-то терминатора или зомби. Сверхконцентрация, нечеловеческое напряжение… Н-да… Со стороны мне казалось: чтобы пригасить в душе Моряка этот беспощадный пожар, который он сам и разводит, не хватит и пары огнетушителей.

Что ж, у каждого футболиста свой секрет предстартового настроя, главное, чтобы польза команде была. Да вот только попробуй-ка после Игры запросто выйти из такого вот состояния жутчайшего напряжения. Зачастую Андрей выходил из него действенным, но пагубным способом.

Может поэтому, скажете вы, в своем амплуа лучшим в России Морев не стал? Нет, этот довод не приму как бесспорный, ведь сумел же он стать лучшим вратарем Казахстана! А те, кто думают, что это не так уж и сложно – пусть попробуют стать лучшим голкипером хотя бы соседнего микрорайона.

МОРЯК И ЧУДАЧЕСТВА

Что необязательно знать футбольным болельщикам о Моряке?

Наверное, о том, как на отходняке от нечеловеческого напряжения он чудил в послематчевой эйфории. А будучи большим ребенком по своей сути, чудил он просто неописуемо.

Думаю, если бы Андрей любил вспоминать об этих чудачествах в прессе, то записной хохмач российского и белорусского футбола вратарь Геннадий Тумилович, с которым Мореву довелось один сезон поиграть в «Заре», от зависти перестал бы смеяться, смакуя неспортивные эпизоды своей бесшабашной футбольной молодости.

Пару «веселых» историй о Моряке, героем которых мне довелось оказаться, я могу вспомнить лишь в компании заринцев. Впрочем, сам уж не верю, что они были на самом деле.

С таким же мерилом подхожу и к другим непечатным историям о Моряке, даже если он сам их кому-то рассказывал. Большой ребенок «Зари», не отнять, любил фантазировать…

Помню, в Ленинске-Кузнецком, куда он приехал уже из Казахстана на юбилей нашей «Зари» – в шикарном строгом костюме и галстуке, в черном плаще из кожи и зимней шапке с лисьим хвостом – мы сговорились об интервью. И Моряк, не моргая, стал рассказывать на диктофон, как в матче за сборную Казахстана отбил пенальти от самого Криштиану Роналду… Зачем он пытался ввести меня в заблуждение, пока Интернет еще был не развит, как нынче? Неужто ему было мало рассказа о реальном своем отражении пенальти от турка Текке? Не знаю. Наверное, хотел убедить в правоте интернатских своих предсказаний о своем футбольном величии.

Да я и без «пенальти Роналду», считаю и буду считать Андрея выдающимся вратарем, который добился в футболе того, о чем многие могут только мечтать. Более того, для меня он ярчайший пример человека, сумевшего побороть свою слабость, чтобы успеть передать детям богатый спортивный опыт.

Думаю, что большой ребенок «Зари» просто не мог не стать детским тренером. Юные футболисты в Анапе и их родители души не чаяли в Андрее Валерьевиче – зайдите на его страницу в «ВКонтакте» и вам станет ясно, насколько сильно.

Своим воспитанникам, Моряк, и лично мне ты доказал, что являешься самым беззаветно влюбленным в футбол вратарем мира, с которым нам посчастливилось тренироваться.

Этот почетное твое звание в нашей памяти навсегда.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Валерьевич Морев (3 октября 1973, Омск, СССР — 26 октября 2025, Анапа).

Казахстанско-российский вратарь. Воспитанник спортивного клуба «Сибирский нефтяник» (первый тренер В. Г. Кузнецов). Профессиональную карьеру начал в Ленинске-Кузнецком, где до 1998 года играл за «Шахтер» и «Зарю». Играл в разных клубах России и Казахстана.

Лучший вратарь Казахстана (2005), дважды в составе клуба «Актобе» становился чемпионом Казахстана (2007, 2008) и выигрывал Кубок Казахстана (2008). В 2004-м году провел два матча за сборную этой страны. В поединке против сборной Турции (бронзовый призер ЧМ-2002) он отразил пенальти от известного форварда Фатиха Текке.

В 2016-2018 годах работал тренером вратарей в омском «Иртыше». В 2020-е годы жил в Анапе, работал детским тренером.

Текст: Руслан Карманов, воспитанник «Зари» (Ленинск-Кузнецкий)

Фото: из личного архива Андрея Морева