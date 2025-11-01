Горняки шахты «Есаульская» добыли миллионную тонну угля c начала года

Шахта «Есаульская» Распадской угольной компании (РУК) выдала на-гора 1 млн тонн угля из очистного забоя с начала 2025 года. Высоких показателей добился участок по добыче угля №1 под руководством начальника участка Сергея Селедкова, механика Сергея Борисова и бригадира Олега Басманова.

Миллионную тонну угля марки ГЖ горняки добыли из лавы 29-35, которая введена в эксплуатацию в мае 2025 года. В целом по итогам года шахтеры рассчитывают добыть 1350–1360 тыс. тонн угля. Завершить отработку лавы 29-35 на «Есаульской» планируют весной 2026 года.

Передовая бригада Олега Басманова трудится на современном высокопроизводительном горно-шахтном оборудовании. Для обеспечения безопасности в очистном забое проведен полный комплекс дегазационных работ. В режиме онлайн контролируются все производственные процессы, аэрологическая безопасность, местоположение персонала и транспорта под землей. Обеспечивать безопасное ведение работ помогают системы видеофиксации – стационарные камеры в забое и регистраторы, встроенные в головной светильник.

С производственным достижением добычников шахты «Есаульская» поздравил генеральный директор Распадской угольной компании Владимир Мельниченко. Он вручил бригаде Олега Басманова памятный кубок, поблагодарил шахтеров за ответственный подход к решению производственных задач и пожелал безопасной работы.

