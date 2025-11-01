На сегодняшний день в Кузбассе функционирует 4 территории опережающего развития (ТОР), созданных в моногородах для диверсификации экономики. В ТОР уже зашли 65 компаний, привлеченных налоговыми преференциями.

«Территории опережающего развития расположены в моногородах Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк, Прокопьевск. Такой статус дает налоговые льготы. Сэкономленные средства компании, которые ведут бизнес в неугольных отраслях, направили на развитие производства и создание рабочих мест. Резиденты ТОР Кузбасса уже создали 5 тысяч рабочих мест, еще более 5 тысяч мест будут созданы к 2030 году», – сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что в Юрге наиболее активно развивается легкая и текстильная промышленность. В Анжеро-Судженске работает компания по ремонту и техобслуживанию железнодорожной техники. А в Новокузнецке резиденты открыли семейный акватермальный комплекс со СПА-процедурами.

Планируется, что инвесторы привлекут в Кузбасс порядка 50 миллиардов рублей до 2030 года. На такой срок продлен срок действия территорий опережающего развития.

