В одном из старейших и отдаленных поселков Горной Шории — Усть-Кабырзе — завершено строительство новой дороги. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что работы были проведены по просьбе местных жителей, которые летом 2024 года обратились с просьбой уложить капитальное покрытие на центральной улице. По его словам, решение о строительстве было принято в ходе встречи с главами сельских поселений Таштагольского округа.

Глава региона отметил, что ранее дорога была отсыпана щебнем, из-за чего жители жаловались на пыль и повреждения автомобилей. Теперь вместо щебеночного покрытия в центре поселка появился полноценный асфальт.

На реализацию проекта протяженностью 4 километра и шириной 6 метров из областного бюджета было выделено 132 миллиона рублей. Власти подчеркнули, что новое покрытие повысит комфорт передвижения, снизит риск повреждений транспорта и улучшит экологическую обстановку. Также были оборудованы три пешеходных перехода, установлены 56 дорожных знаков, 180 метров барьерных ограждений и нанесена дорожная разметка.

Подрядчиком выступило Новокузнецкое ДРСУ, которое завершило работы более чем на полгода раньше запланированного срока. В процессе строительства специалисты провели выемку и замену 3 тысяч кубометров пучинистого грунта, а также уложили восемь водопропускных труб для предотвращения деформации дорожного основания.