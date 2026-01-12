Сегодня прошло торжественное совещание, посвященное 304-й годовщине со дня образования прокуратуры России. Сотрудников и ветеранов ведомства приветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Вы стоите на защите прав граждан, интересов общества и государства. Ваш труд, преданность делу и верность принципам заслуживают глубокого уважения. Особые слова благодарности — ветеранам ведомства, заложившим прочные традиции служения Закону. Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и успехов на выбранном пути!» — отметил Илья Середюк.

Сотрудникам и ветеранам прокуратуры вручили почетные грамоты, благодарственные письма и медали. Ведомственными наградами, в том числе нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ» и «За безупречную службу в прокуратуре РФ», а также медалями Ягужинского и Руденко отмечены 24 работника.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, прокуратурой Кузбасса в 2025 году направлено 10 законодательных инициатив, которые были поддержаны, принято 10 областных законов. Также направлено более 80 предложений об изменениях в региональные нормативные акты.