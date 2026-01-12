Новая российская экранизация знаменитой сказки о приключениях деревянного мальчика «Буратино», вышедшая в широкий прокат 1 января 2026 года, стала настоящим кассовым хитом новогодних каникул. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино, общие сборы картины уже превысили отметку в 2 миллиарда рублей.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте ЕАИС, точная сумма кассовых сборов на 11 января составляет 2 005 772 717 рублей. Уже за первый уикенд премьеры фильм собрал свыше 1,5 млрд рублей.

По состоянию на 11 января, историю Буратино посмотрело более 3,7 миллиона зрителей по всей стране. Семейная лента, сочетающая современные визуальные технологии и верность классическому сюжету, нашла отклик как у детей, так и у взрослых, став главным кинотеатральным событием праздничных дней.

В Кузбассе фильм также доступен к просмотру в сетях кинотеатров. Приобрести билеты можно, в том числе, с использованием средств Пушкинской карты.