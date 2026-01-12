Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени по Указу президента награжден Анатолий Шварченко, председатель Кемеровской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. За заслуги в области здравоохранения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимир Путин наградил Оксану Абросову, заместителя министра здравоохранения Кузбасса, и Елену Зеленину, директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж».

Кроме того, по Указу главы государства за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области сельского хозяйства звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено Ивану Кащаеву, агроному индивидуального предпринимателя Артура Мовсесяна. А начальник отдела по развитию добровольческого движения государственного автономного учреждения «Кузбасский молодежный центр» Наталья Филимонова стала обладателем знака отличия «За благодеяния».

Также по Распоряжению Владимира Путина за заслуги в области культуры объявлена благодарность президента России Марине Межовой, директору кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства».