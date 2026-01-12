В своем поздравлении полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе отметил, что на всех этапах истории России прокуратура неизменно выполняет высокую миссию служения закону и народу. Ведомство является надежным оплотом законности, твердым гарантом верховенства права, на котором базируется сила России и стабильность общества.

«В современных условиях, когда Россия уверенно отстаивает свой суверенитет и национальные интересы, роль прокуратуры приобретает особое значение. Пристального внимания требуют такие задачи как реализация национальных проектов, адресная поддержка экономики и эффективное использование бюджетных средств. Особый контроль необходим в таких вопросах, как надзор за соблюдением прав участников специальной военной операции и их семей, за безупречным исполнением оборонного заказа», — подчеркнул Анатолий Серышев.

По мнению полпреда, важнейшими приоритетами остаются борьба с коррупцией, организованной преступностью и экстремизмом, защита конституционных прав граждан. Отдельные слова признательности Анатолий Серышев выразил ветеранам ведомства, чья честная и самоотверженная работа заложила славные традиции российской прокуратуры.

Фото: пресс-служба АПК