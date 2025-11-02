В Кемеровской области ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на регион. По информации губернатора Ильи Середюка, зафиксированы четыре случая повреждения кровель зданий и 13 падений деревьев. Из-за сильного ветра от электроснабжения были отключены 54 населенных пункта, 21 из них пока остается без света.

В Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы №12, пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. В нескольких поселках произошли аварийные отключения электроэнергии, специалисты уже восстановили часть поврежденных линий и трансформаторных подстанций, на отдельных участках работы продолжаются.

В Тяжинском округе между поселками Теплая Речка и Прокопьево упавшее дерево повредило четыре пролета проводов и две опоры. Аварийная бригада работает на месте. В Мариинском округе без света остаются шесть населенных пунктов, восстановлением занимаются три бригады энергетиков. Частичные отключения зафиксированы также в Новокузнецком округе.

В Гурьевском районе из-за повреждения опоры ЛЭП произошел пожар в полях, который удалось оперативно ликвидировать, электроснабжение восстановлено. В Белове горела сухая трава на площади 800 квадратных метров, пожар потушен, пострадавших нет. В деревне Талая Юргинского округа также произошло возгорание травы на площади 10 тысяч квадратных метров — огонь был полностью ликвидирован.

Губернатор отметил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в пострадавших территориях.