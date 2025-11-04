Ко Дню народного единства в Кузбассе стартовала масштабная акция «Едины — непобедимы!». Представители различных национальностей, проживающие в регионе, приняли участие в проекте, рассказывая о своей культуре, традициях и подчеркивая важность сплоченности и единения всех народов Российской Федерации вне зависимости от этнического происхождения и религиозных убеждений.

Цель акции — укрепление российской гражданской идентичности, формирование уважительного отношения к разным национальностям и сохранение межнационального единства. Проект получил поддержку сотен участников региона, демонстрируя высокий уровень вовлеченности местного сообщества.

Идеи единения, патриотизма и согласия играют ключевую роль в сохранении исторического наследия и культурного многообразия нашей страны. Акция подчеркивает уникальность России как многонационального государства, объединенного общей историей и ценностями.