Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев жителей Сибири и Кузбасса в том числе, с Днем народного единства.

Он акцентировал внимание на глубоком, непреходящем смысле этого праздника, который, по его убеждению, является “не просто частью исторического наследия, а фундаментом для национальной устойчивости и прогресса” – живым источником силы для движения вперед.

Серышев особо выделил уникальную модель мирного сосуществования жителей Сибири. Он отметил, что на территории десяти регионов округа, являющихся домом для более чем 170 различных народов и этнических групп, “уровень гражданского взаимопонимания и солидарности остается высоким”. Именно это взаимное “уважение к традициям друг друга”, по словам полномочного представителя, служит мощным катализатором, сплачивающим регион в единое, нерушимое целое.

“Добрососедские отношения, уважение к традициям и культурам друг друга являются общим достоянием и надежной основой для будущего развития Сибирского федерального округа и страны в целом”, – сказал в заключение Анатолий Серышев.