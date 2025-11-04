День народного единства в Кузбассе стал грандиозным этнофестивалем

Кузбасс празднует день народного единства, который из-за множества мероприятий в муниципалитетах региона, связанных с культрй народностей, населяющих регион, практически превратился в грандиозный этнофестиваль.

«День народного единства — символ сплоченности нашего народа. Кузбасс – наш общий дом, в котором в мире и согласии живут 135 наций и народностей. В это непростое время нам важно сохранять единство, поддерживать друг друга и вместе строить будущее региона», сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Так, празднования 4 ноября в регионе стартовали с всероссийской хоровой акции на песню «матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Видеоролик, снятый кузбасскими вокалистами, в дальнейшем войдет в общероссийский клип, который увидят зрители федеральных телеканалов.

Кемерово ждал всех желающих на открытом городском фестивале народного творчества «Национальная мозаика». Гостей ожидала выставка «СВОИ»; интерактивные локации , повествующие о культуре, быте и традициях народов Кузбасса; а также выставка изделий декоративно-прикладного искусства «С национальным колоритом» и демонстрация блюд кухонь народов России. В это время на сцене выступали артисты 16 национальностей, включая студентов из Индии и Египта. Кульминацией праздника стало объединенный хоровод артистов и зрителей.

Новокузнецк дал старт торжествам с гастрономическим акцентом, принимая Всероссийский фестиваль «Русская кухня». Здесь гостей ждали аниматоры, увлекательные конкурсы с призами и тематические фотозоны Гости наслаждались ароматами русской кухни, дегустировали традиционные блюда и душистый чай с сибирскими травами. А бесплатная раздача тысячи румяных блинов стала приятным сюрпризом. На закуску посетителей ждало приготовление 11-метровой шаурмы прямо на глазах у публики.

В Прокопьевске состоялся грандиозный фестиваль национальных культур «Наш дом — Россия», где участвовали множество коллективов южной агломерации региона. Артисты разных народностей представили зрителям национальные песни, пронизанные темами семейных ценностей, традиционных обрядов и неразрывной связи поколений.

Анжеро-Судженск сплотил своих жителей под знаменем фестиваля национальных культур «Народов много — Родина одна», объединив русских, армян, татар, немцев, киргизов, казахов, тувинцев и представителей других национальностей, проживающих в городе. Здесь работала выставка мастерства декоративно-прикладного искусства, а интерактивные площадки погружали в мир народных забав. Особый колорит фестивалю придало многоцветье и изящество национальных нарядов участников.

Киселевск же угощал разнообразием на ярмарке-дегустации «Хлебные традиции», где каждый мог отведать хлеб разных народов, проживающих в городе.

В поселке Тяжинский прошел трогательный благотворительный концерт «Под небом единым!», посвященный участникам СВО. Среди почетных гостей были семьи бойцов и ветераны спецоперации. Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на приобретение необходимых для фронта вещей.

Мариинск пригласил в путешествие к корням на фестивале «Наши традиции». Представители разных деревень округа устроили живую демонстрацию исконных традиций, легенд и игр исторически проживающих в них народов — русских, сибирских эстонцев, казаков. Гости праздника насладились колоритными национальными костюмами, приняли участие в танцах и обрядах, а также попробовали блюда национальных кухонь.