Накануне Дня народного единства улицы Ленинска-Кузнецкого стали площадкой для акции «Это Россия», организованной активистами движения «Волонтеры Победы». Горожанам было предложено принять участие блиц-опросе, призванном проверить и обогатить их знания об истории, культурном достоянии и традициях народов, населяющих бескрайние просторы России.

Анализ результатов опроса показал, что подавляющее большинство граждан без труда вспомнили, что День народного единства связан с подвигом ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского по освобождению Москвы от поляков. А вот наибольшие затруднения у опрошенных вызвал вопрос, касающийся ежегодного народного праздника окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

Каждому участнику опроса «Волонтеры Победы» вручили тематические листовки о Дне народного единства и воздушный шар, символизирующий легкость и радость праздника.