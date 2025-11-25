На торжественный прием пригласили многодетных мам, а также матерей и бабушек бойцов СВО. 80 женщинам вручили медали «Материнская доблесть». Среди награжденных – Лариса Храпинская из Топкинского округа. Она воспитывает 22 ребенка, 19 из которых приемные. У Светланы Елисеевой из Кемерова 13 детей, Любовь Торчакова из Междуреченска растит 11 детей. Многодетные мамы и бабушки, например, киселевчанка Валентина Воробьева, Наталья Евстифеева из Крапивинского округа и Надежда Сивченко из Мариинского округа, занимаются сбором грузов на фронт, вместе с детьми и внуками плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

«Истории ваших семей – доказательство того, что любовь, забота, терпение матери творят настоящие чудеса. Особая благодарность и низкий поклон сегодня — мамам, чьи сыновья защищают Родину в зоне СВО. Спасибо вам за материнскую любовь, которую вы дарите своим детям», – отметил глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса добавили, что медалью «За достойное воспитание детей» награждены 10 женщин.

Фото: пресс-служба АПК