У кузбассовцев есть возможность задать свой вопрос Илье Середюку до окончания прямой линии по телефону кол-центра 8 (3842) 900-399, на сайте или в мобильном приложении платформы «Кузбасс Онлайн». Через эту платформу будут даны ответы на те вопросы, которые не прозвучат в ходе прямой линии.

Трансляция будет организована на страницах Ильи Середюка «ВКонтакте» и «Одноклассниках», на телеканалах «Кузбасс Первый» и «Десятка», в соцсетях и на сайте «Кузбасса Первого», на сайте РИА «Кузбасс» и на радио «Кузбасс ФМ». Начало – в 12 часов.