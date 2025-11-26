Соперником «Кузбасса» по 9-му туру волейбольной Суперлиги станет занимающий 15-е место в таблице уфимский клуб. Кемеровчане после домашней победы в минувшие выходные над «Ярославичем» (3:1) поднялись на 13-ю строчку. «Динамо-Урал» и «Кузбасс» разделяет всего два очка, так что битва в важнейшей для обеих команд в плане турнирных перспектив игре обещает быть серьезной. Тем более что в Уфе еще помнят подвиги прошлого сезона, когда «Динамо-Урал» дошло до четвертьфинала чемпионата России и серьезно попортило нервы «Белогорью» на пути в следующий раунд.

В прессс-улжбе волейбольного «Кузбасса» рассказали, что уфимцы в межсезонье значительно обновили свой состав. Из команды ушли сразу 6 игроков, в том числе опытный связующий Слави Костадинов и диагональный Романас Шкулявичус. В списке новобранцев – перебравшиеся из «Оренбуржья» связующий Кирилл Чекмизов и доигровщик Илья Сподобец, диагональный Сергей Пирайнен из МГТУ, либеро Роман Брагин, блокирующий Данил Мухаметзянов из «Тархана», выступавший за «Газпром-Югру» Иван Скворцов и его коллега по амплуа Дик Коой, вернувшийся в российскую Суперлигу из-за рубежа.

В прошлом сезоне «Кузбасс» и «Динамо-Урал» обменялись домашними победами в регулярном чемпионате. По данным портала Sportbox.ru, в рамках Суперилиги кемеровчане уступили в Уфе только одну из последних пяти встреч. Начало сегодняшней встречи между «Кузбассом» и «Динамо-Уралом» – в 19 часов по кемеровскому времени.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)