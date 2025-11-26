Жители Осинников массово жалуются на постоянные отключения холодной воды. По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, только за ноябрь в социальных сетях зафиксировано более тысячи сообщений о коммунальных проблемах, и большинство из них – из Осинников. Особенно остро стоит вопрос водоснабжения: горожане сообщают о частых авариях и отключениях, которые происходят практически через день.

Во время прямой линии губернатору поступило обращение от жительницы Анастасии Веховой, которая рассказала, что за одну неделю в городе трижды отключали воду, а в последний раз – на восемь часов. По ее словам, местные власти ссылаются на изношенность сетей и ограничиваются извинениями.

«Каждый день нет воды – это недопустимо. Я принял решение направить в город Осинники областной аварийно-спасательный отряд и министра ЖКХ, чтобы разобраться, что происходит», – заявил в ответ Илья Середюк.

Также он сообщил, что в декабре в город приедет делегация из представителей различных министерств, чтобы на месте оценить ситуацию и выработать конкретные решения. По итогам проверки планируется провести выездное заседание правительства Кузбасса.

