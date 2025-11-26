Отвечая на вопрос о проблемах с медициной в Тайге, Илья Середюк отметил, что один на весь город стационар находится в ведении РЖД. Летом появилась информация о его предстоящем закрытии. Однако власти договорились с железнодорожниками.

«Как только прошла эта информация, областной министр здравоохранения Андрей Тарасов на месте разбирался в ситуации. С представителями РЖД удалось договориться о сохранении в Тайге стационара», – сказал Илья Середюк.

Помимо этого, в Тайге увеличили количество бригад скорой медицинской помощи с двух до четырех экипажей.