Во время прямой линии с губернатором Кемеровской области прозвучал вопрос о стоимости угля в регионе. Жители региона написали о том, что в Кузбассе самая высокая цена на уголь в сравнении с другими регионами Сибири.

Илья Середюк озвучил данные Росстата, актуальные на октябрь 2025 года, по стоимости угля, по которой его покупает население, не считая льготные условия. Согласно статистике, цены на уголь в регионах следующие:

Кемеровская область – 3365,22 руб./тонну;

Республика Хакасия – 3891,77 руб./т;

Иркутская область – 4304,85 руб./т;

Красноярский край – 4036,87 руб./т;

Томская область – 5517,05 руб./т;

Алтайский край – 5694,78 руб./т;

Омская область – 5834,93 руб./т;

Новосибирская область – 6351,25 руб./т;

Республика Алтай – 7328,56 руб./т.