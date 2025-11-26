Во время прямой линии с губернатором Кемеровской области прозвучал вопрос о стоимости угля в регионе. Жители региона написали о том, что в Кузбассе самая высокая цена на уголь в сравнении с другими регионами Сибири.
Илья Середюк озвучил данные Росстата, актуальные на октябрь 2025 года, по стоимости угля, по которой его покупает население, не считая льготные условия. Согласно статистике, цены на уголь в регионах следующие:
- Кемеровская область – 3365,22 руб./тонну;
- Республика Хакасия – 3891,77 руб./т;
- Иркутская область – 4304,85 руб./т;
- Красноярский край – 4036,87 руб./т;
- Томская область – 5517,05 руб./т;
- Алтайский край – 5694,78 руб./т;
- Омская область – 5834,93 руб./т;
- Новосибирская область – 6351,25 руб./т;
- Республика Алтай – 7328,56 руб./т.
Насколько я знаю, во многих этих регионах отсутствуют льготы для населения, которые действуют в Кузбассе. Из всего, что я перечислил, у нас – наименьшая цена. И это закономерно, потому что уголь в угольном регионе с небольшим плечом доставки будет дешевле, – отметил Илья Середюк.