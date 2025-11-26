Губернатор Кузбасса пояснил, что власти изучали вопрос об электричке между областной столицей и Новокузнецком. Однако от идеи отказались по нескольким причинам.

«Несмотря на расстояние между крупнейшими городами в 300 километров, электропоезду на дорогу, учитывая остановки, потребуется 12 часов. В то же время по этому маршруту курсируют ежедневно порядка 25 автобусов. Стоимость билета варьируется от 700 до 900 рублей, а билет на электричку стоил бы в 3 раза дороже», – рассказал Илья Середюк.