В ходе прямой линии губернатора Кемеровской области прозвучал вопрос от главного редактора «10 канала» о дорожной проблеме Новокузнецка – Ильинском шоссе. Сейчас эта дорога крайне загружена, и в часы пик на ней возникают серьезные заторы.

Ранее было принято решение о расширении шоссе до четырех полос и строительстве двухуровневой развязке на повороте в поселок Металлургов. Горожан интересует, на каком этапе сейчас находится проект, и когда начнутся сами работы.

– Ильинскре шоссе – одна из ключевых и очень важных задач, это инфраструктурный проект, который точно нужно решать. Там большой трафик, и абсолютно точно требуется расширение до четырех полос. Мы выполняем проектирование, но это непростая трасса. Проект сам по себе будет дорогостоящим в силу сложностей областного бюджета и муниципального бюджета Новокузнецка. Он испытывает достаточно большие трудности, – сказал Илья Середюк.

В настоящее время проектирование находится на завершающей стадии, выполнены все изыскательские работы. Во втором квартале 2026 года планируется получить положительное заключение по экспертизе. После этого начнутся поиски источника финансирования.