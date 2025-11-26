«Я обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением возобновить выдачу госфондами работникам бюджетной сферы дешевых кредитов на жилье. Она поддержала нашу инициативу, соответствующий законопроект принят Госдумой», – отметил глава региона.

Илья Середюк напомнил, что раньше в Кузбассе бюджетникам давали льготные кредиты на приобретение жилья на срок 15-20 лет под небольшой процент. Но после изменений в федеральном законодательстве у Фонда развития жилищного строительства Кузбасса исчезла возможность оформлять такие кредиты.С января 2026 года Фонд жилищного строительства Кузбасса снова начнет выдавать кредиты бюджетникам на срок до 20 лет со ставкой от 0 до 5% годовых.