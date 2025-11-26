Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе прямой линии рассказал о планах по расширению программы газификации в регионе. Он отметил, что в рамках программы догазификации «Газпром» проводит трубы до границ земельных участков, а дальнейшая прокладка внутри участка и установка оборудования осуществляется за счет домовладельца.

В то же время, по словам главы региона, в Новокузнецке уже действует механизм субсидирования затрат на внутреннюю газификацию за счет федерального бюджета.

«Такая возможность теперь появляется и в городе Кемерово с 2026 года. Город входит в программу «Чистый воздух», и теперь можно будет компенсировать львиную долю расходов на газификацию внутри участка», – сообщил Середюк.

Он подчеркнул, что в других территориях помощь оказывается адресно: льготным категориям граждан предоставляются субсидии и материальная поддержка.

«Для нас это принципиально важно. Исторически частный сектор в Кузбассе не был газифицирован. Уровень газификации составлял всего 3%, в то время как другие регионы активно проводили газ», – отметил губернатор.

Сейчас, по его словам, в 20 муниципалитетах создана возможность подключения к магистральным газовым сетям – потенциально это 23 900 домовладений. В 2026 году власти региона планируют активную работу с владельцами частных домов, рядом с которыми уже проложены газовые ветки, чтобы ускорить процесс подключения.

Илья Середюк в Max