Во время прямого эфира губернатору поступил вопрос о том, насколько власти заинтересованы в развитии различных молодежных пространств в регионе.

Отвечая на вопрос, Илья Середюк рассказал, что в детстве посещал Дом пионеров. Дети занимались там авиамоделированием, картингом, посещали кружки по интересам. Помимо развития навыков, школьники расширяли круг общения.

Накануне в Кемерове открылся открылся подобный современный центр. Как сказал губернатор, он с удовольствием поддержал эту идею.

“Это была инициатива молодежи, и мы с удовольствием ее поддержали. От нас нужно было все оснастить, установить оборудование. Считаю, что такие центры надо повсеместно создавать по всему Кузбассу”, – заявил Илья Середюк.

Глава региона добавил, что молодежная политика находится в приоритете у кузбасских властей.