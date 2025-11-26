В ходе прямой линии губернатор Илья Середюк представил планы по развитию ключевых объектов Новокузнецка, включая строительство поликлиники №5, реконструкцию Ильинского шоссе и газификацию частных домов.

– Готовность поликлиники составляет 83%. Завершение строительных работ запланировано до конца текущего года. Это будет современный медицинский комплекс. Всего помощь здесь будут получать более 35 тысяч жителей города. Запустим поликлинику в работу в начале 2026 года, – отметил Илья Середюк.