На международном конкурсе по искусственному интеллекту новокузнечанин Егор Митькин из школы №72 и прокопчанин Артем Чернобук заняли первое место в «RL для модели Изинга». Ребята в своей работе объединили физики, математики и искусственного интеллекта.

«Наши парни обучили компьютерную модель самостоятельно находить оптимальное решение для сложной физической задачи. Для демонстрации они разработали бота в Телеграм», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кроме того, Егор Митькин и Артем Чернобук прошли во второй этап Национальной технической олимпиады по двум направлениям: «Искусственный интеллект» и «Большие данные и машинное обучение».

Фото: пресс-служба АПК