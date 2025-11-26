Конференция пройдет с 27 по 28 ноября на площадке Института развития образования Кузбасса. Цель события — обсуждение современного состояния проблемы человека в природе и обществе в философских, культурологических, социологических, психологических, педагогических исследованиях и использование их в практике.

Проблематика конференции охватит ключевые аспекты антропологического подхода в образовании и взаимодействие человека с технологиями. Основные вопросы: осмысление философии человека в образовательном контексте, анализ социоантропологических измерений образования, разработка антропологически ориентированных педагогических практик, исследование синергии человека и техники.

Помимо пленарного заседания запланирована работа секций. Эксперты в области присоединятся к событию очно и онлайн. Участие примут более 150 учёных. Среди них будут доктора и кандидаты наук из России (в том числе представители Москвы, Новосибирска, Кемерова, Барнаула), Китая, Нигерии, Монголии, Азербайджана, Болгарии, Габона, Киргизии, Вьетнама, Белоруссии, Австралии.

На первой секции «Философия человека в контексте антропологии образования» обсудят осмысление культурной идентичности, роли образования в формировании «человека культуры», духовнонравственных ценностей и ценностного мировосприятия. Специалисты продемонстрируют свое видение проблем культуроцентричного образования, соотношения информации и знания, иронического дискурса в социокультурной реальности, а также онтологические аспекты индивидуального бытия.

На второй секции «Социоантропологические измерения процессов образования» представят анализ социальных и антропологических аспектов образования: механизмы социализации и институциализации, формирование внутренней устойчивости и психологического здоровья, социокультурная адаптация студентов. Рассмотрят вопросы культурологической компетентности педагога, социального опыта молодёжи, языковой картины мира, а также практики сохранения культурного наследия и взаимодействия в образовательных сообществах.

На третьей секции «Антропологический подход в образовании» эксперты представят исследования антропологически ориентированных педагогических практик. Также обсудят вопросы культуры компетентности педагога, интеграции общего и дополнительного образования, адаптации студентов, духовнонравственного воспитания, работы с детьми с ОВЗ и этнокультурным сознанием дошкольников. Особое внимание будет уделено региональным и междисциплинарным аспектам образования.

На четвертой секции «Синергия человека и техники: вызовы и возможности» будет представлено изучение взаимодействия человека с технологиями: цифровые решения в социальной сфере, развитие систем помощи водителю, влияние технологизации на общество и безопасность. Рассмотрят перспективы пятой промышленной революции, роль ИИ в исследовательской деятельности, проблемы сознания в контексте нейросетей, экологические и социальные риски современной автомобилизации, а также культура использования цифровых достижений в образовательном процессе.