Занятия направлены на профориентацию и развитие компетенций школьников в сфере информационных технологий. Они продлятся до 14 декабря.

Урок включает интерактивный тренажёр, видеоролик и комплект методических материалов для учителей. Обучающиеся ознакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно — текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделено безопасности: школьникам расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Присоединиться к проекту могут обучающиеся с 1-го по 11-й класс.

Мероприятия проходят в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», организаторами которого выступают Минцифры РФ, Минпросвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями.