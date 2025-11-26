За победу боролись 113 юных операторов квадрокоптеров из Белова, Кемерова, Киселевска, Юрги, а также Крапивинского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Тяжинского муниципальных округов.

Участникам предстояло пройти четыре дистанции различной сложности – переместить квадрокоптер от квадрата к квадрату и между обручами, при помощи дрона перенести груз по заданной траектории, а также собрать буквы и составить слово.



В младшей возрастной группе (7-13 лет) победу одержала команда Крапивинской средней общеобразовательной школы, вторыми стали ученики кемеровской гимназии №42, бронзу взяла команда ДЮСШ Тяжинского муниципального округа. В старшей возрастной группе (14-21 год) первое место заняла команда Детско-юношеской спортивной школы Тяжинского округа, серебро у команды Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий. В тройку призеров также вошла команда гимназии №42 Кемерова.

Кроме того, для участников соревнований прошли профориентационные мероприятия, работали интерактивные локации Мобильного ДОМА ЮНАРМИИ.