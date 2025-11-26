В Кузбассе планируют запустить собственное производство трамваев. Такими планами поделился губернатор Илья Середюк в ходе прямой линии сегодня, 26 ноября.

Одна из причин, по которой эту идею хотят реализовать – невозможность закупить новые трамваи из-за сложной экономической обстановки в регионе.

По словам Ильи Середюка, в настоящее время ведутся переговоры с производителями трамваев на Урале и в Республике Беларусь для передачи конструкторской документации и технологий. Губернатор отметил, что в регионе уже был опыт глубокой модернизации трамваев, поэтому регион может претендовать на сборку транспорта.