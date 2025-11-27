У команды Сергея Троцкого были шансы удачно начать встречу в Уфе, половину первого сета «Кузбасс» и «Динамо-Урал» шли вровень. Но ближе к концовке кемеровчане допустили большое количество ошибок и не смогли взять первый сет (20:25). Ситуация повторилась во второй партии, завершившейся с таким же счетом в пользу хозяев. В третьем игровом отрезке «Кузбасс» попробовал переломить ход встречи, однако зацепить хотя бы один сет не удалось. Кемеровчане проиграли в заключительной партии (24:26) и потерпели «сухое» поражение в матче – 0:3.

«Начало было нервное, потом Уфа не то, чтобы прибавила, скорее мы допустили большое количество своих ошибок и очень плохо сыграли в атаке. Соперник опытнее нас, в целом, в простых ситуациях, где мы могли забивать, нас смягчали блоком, и набирали очки не мы», – подвел итог неудачного выезда в Уфу главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Следующий матч кемеровчане проведут дома. 29 ноября «Кузбасс» встретится с крепким клубом «Газпром-Югра» из Сургута.