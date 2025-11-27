Виктор Богданов стажируется у главы Беловского муниципального округа Владимира Астафьева. В муниципальной администрации он знакомится с деятельностью отдела сельского хозяйства и природопользования. Тимофей Ганжа в Калтане вместе с мэром Игорем Голдиновым вникает в работу жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

«Участники региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» продолжают изучать работу органов власти и перенимать управленческий опыт», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

В Березовском проходит стажировку участница программы Анастасия Пичкалева. Она предложила градоначальнику Евгению Курапову разработать единую платформу для мастеров прикладного творчества, которая привлечет внимание горожан к изделиям ручной работы и народным промыслам.