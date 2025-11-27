С начала года в Кузбассе более 4,5 тысяч человек заключили социальные контракты. Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Семья», запущенного Президентом России Владимиром Путиным. Средства, полученные по контракту, можно использовать для развития бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства, получения дополнительного профессионального образования и других целей.

«Помогаем кузбассовцам реализовать их бизнес-проекты. Принцип работы социального контракта — человек с низкими доходами готовит бизнес-план, мы выделяем 350 тысяч рублей на его реализацию. К примеру, Марина Нестерова открыла в Кемерове детскую кулинарную школу. На средства соцконтракта она закупила оборудование, включая принтер для создания съедобных рисунков на десертах. Теперь дети учатся готовить полезные блюда и изучают правила этикета», — отметил губернатор Илья Середюк.

Мария Чулкова из Юрги всегда мечтала стать парикмахером. Изучив рынок, она поняла, что в городе не хватает мужских салонов. Благодаря социальному контракту Мария смогла открыть барбершоп. За пять месяцев её бизнес уже нашел постоянных клиентов. С начала года в Юрге социальные контракты заключили 49 человек.

В Тяжине фермер Семен Каребин, используя социальный контракт, приобрел джерсейскую корову для производства домашнего сыра. Её молоко с жирностью 8% идеально подходит для сыроварения. Также на средства контракта был куплен корм для коровы. В Тяжинском округе с начала года социальные контракты оформили 166 человек.

С начала года более 2 тысяч кузбассовцев открыли бизнес благодаря социальному контракту.

Программа государственной социальной помощи на основании социального контракта была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. За это время в Кузбассе было заключено более 28 тысяч таких контрактов.

Фото: пресс-служба АПК.