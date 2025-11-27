В современном мире информационных технологий невозможно представить эффективную работу органов власти без присутствия в социальных сетях. Онлайн-пространство стало важнейшей площадкой, где государственные структуры не только рассказывают людям о своей деятельности, но и получают обратную связь, принимают предложения и обсуждают с населением актуальные вопросы. Именно с этой целью Парламент Кузбасса активно развивает свои официальные социальные сети и делает акцент на открытости и доступности информации.

Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса представлено в большинстве популярных социальных сетей. Официальные аккаунты действуют во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», работают каналы в «Телеграме» и «Дзене». Всю информацию, включая график приёма граждан, проекты региональных законов, анонсы мероприятий и другую значимую повестку, можно найти на официальном сайте Парламента Кузбасса.

Просто о сложном

Основная цель соцсетей Парламента Кузбасса – не просто информировать, но и объяснять. На площадках рассказывают о законотворческой деятельности, о том, через какие стадии проходит каждый законопроект от обсуждений в комитетах и рабочих группах до экспертных площадок с участием общественности. По итогам заседаний публикуются разъяснения: что изменится в жизни кузбассовцев и почему эти изменения необходимы. Информация подаётся максимально доступным языком, чтобы каждый житель региона мог понять содержание и эффект от принятия новых законодательных решений.

Классической формой подачи информации остаются текстовые публикации с фотографиями. При этом в сообщениях, посвящённых законодательным изменениям, авторы избегают излишне сложных формулировок и стараются соблюдать лимит в две тысячи знаков, считая этот объём оптимальным для восприятия в социальных сетях.

Деятельность Парламента Кузбасса в интернете не ограничивается лишь текстами. Значительное внимание уделяется созданию различных видеоматериалов. Например, после каждого заседания готовятся информационные видеоролики, в которых показывают ход обсуждений и объясняют ключевые моменты законопроектов. Каждый ролик сопровождается видеокомментарием председателя Парламента Кузбасса Алексея Зеленина. Кроме того, в социальных сетях публикуются видеоанонсы заседаний. Формат таких роликов постоянно обновляется, появляются новые визуальные решения, которые помогают привлечь внимание жителей региона. В анонсах обязательно содержится справочная информация о законопроектах и предварительная повестка заседания. На официальном сайте Парламента Кузбасса также проводятся прямые трансляции заседаний, позволяющие гражданам наблюдать за работой депутатов в реальном времени. Записи трансляций остаются в открытом доступе, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с принятыми решениями.

Довольно интересно смотреть опубликованные репортажные ролики с крупных мероприятий, организованных или поддержанных Парламентом Кузбасса. Так, в этом году одним из значимых событий стал двухдневный фестиваль «Победа за нами!», объединивший тысячи кузбассовцев, неравнодушных к истории Отечества. По итогам фестиваля был выпущен пятиминутный сюжет, рассказывающий о работе каждой площадки.

Повседневная работа

Важное место в информационной повестке занимает освещение деятельности депутатов на их избирательных округах. В соцсетях регулярно появляются материалы о мониторинге реализации национальных и региональных проектов, помощи в организации значимых мероприятий, приёмах граждан, обсуждениях актуальных вопросов с жителями, сборе предложений и разъяснении изменений в законодательстве. Также рассказывается об участии депутатов в сезонных событиях: встречах со школьниками и студентами к празднованию Дня Победы, мониторинге реализации летней оздоровительной кампании, подготовке школ к новому учебному году, помощи многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции в приобретении всего необходимого для учёбы детей в школе, проверке готовности многоквартирных домов, социальных объектов и котельных к отопительному периоду и участии в различных благотворительных акциях.

По страницам истории

Соцсети Парламента Кузбасса активно освещают межрегиональное взаимодействие органов законодательной власти. Регулярно появляются материалы о встречах, посвящённых вопросам сохранения исторической памяти, работе с обращениями граждан, совершенствованию правовой базы, муниципальным преобразованиям и другим аспектам межрегиональной работы.

К 80-летию Победы в этом году Парламентом Кузбасса было реализовано множество проектов по сохранению исторической памяти. Особое место занимает проект «Земля Памяти. С полей сражений – к Вечному огню», в рамках которого в гражданскую часовню мемориала Воину-Освободителю были помещены 15 капсул с землёй с мест крупнейших сражений Великой Отечественной войны, где героически сражались кузбассовцы. В этом году также был организован фестиваль «Победа за нами» и конкурс патриотических видеороликов «Живая история», на который поступило более 150 работ в номинациях «Герои Кузбасса», «ZOV поколений» и «Тыл – фронту».

Одним из значимых проектов Парламента Кузбасса в этом году стала передвижная фотовыставка «Отец Героя». В экспозицию вошли портреты отцов участников специальной военной операции из 31 муниципалитета региона. Впервые выставка была представлена в Парламенте Кузбасса накануне Дня защитника Отечества, после чего отправлена в муниципалитеты.

Навстречу молодёжи

Постоянным информационно-просветительским форматом стал проект «Открытый парламент», в рамках которого школьники и студенты со всего Кузбасса знакомятся с историей законодательной власти в регионе, деятельностью депутатского корпуса, работой парламента и основами законотворчества.

Молодёжный парламент Кузбасса (объединяет молодых парламентариев в возрасте от 14 до 35 лет, занимающихся решением актуальных социальных проблем через реализацию собственных проектов и инициатив) проводит экскурсии и деловые игры, а все события находят отражение на официальных онлайн-площадках. Молодёжный парламент также ведёт собственное сообщество во «ВКонтакте» с аудиторией около 2 тысяч человек, где публикуются актуальные инициативы и конкурсы.

Социальные сети Парламента Кузбасса – это прозрачность, открытость и уважение к каждому жителю региона. Они не просто информируют, но и объясняют, показывают, участвуют, слушают и отвечают. Современные форматы, внимание к деталям, оперативность и стремление говорить с людьми простым и понятным языком делают парламентский контент действительно доступным и живым. И в этом смысле Парламент Кузбасса можно назвать примером того, как власть должна работать с людьми в цифровую эпоху: честно и с искренним желанием быть полезной.

Персональный подход

Председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин активно ведёт личные социальные сети, общая аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. На своих страницах он информирует жителей об изменениях регионального законодательства, о значимых федеральных решениях, которые влияют на жизнь кузбассовцев, рассказывает о работе с обращениями земляков, уделяя особое внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, Алексей Анатольевич регулярно освещает ситуацию и события в муниципальных округах, входящих в его одномандатный избирательный округ: Крапивинском, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском.

Светлана Булаева.