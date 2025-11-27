1 декабря в Кемеровской области стартует масштабная праздничная кампания «Новогодний Кузбасс. Большие сибирские каникулы всей семьей». В первый день зимы во всех муниципалитетах откроются новогодние визит-центры. Главный региональный визит-центр будет находиться в отделе природы Кузбасского краеведческого музея.

В рамках Всекузбасского творческого проекта в домах культуры, клубах малых населенных пунктов, на открытых площадках, во дворах выступят «Новогодние концертные бригады». Каждый зритель получит шанс поучаствовать в праздничных программах. Уже 1 декабря состоится почти 3 тысячи концертов и адресных поздравлений, зрителями станут 10 тысяч кузбассовцев.

Культурно-просветительский проект «Семейная литературная гостиная «Читаем вместе» пройдет в 584 библиотеках. Посетителям разных возрастов предложат более 30 тысяч мероприятий. Первым из них станет всекузбасское чтение сказок кемеровской писательницы Веры Лавриной. 1 декабря в 15:00 она вместе с детьми и их родителями в онлайн-трансляции из Государственной научной библиотеки Кузбасса прочтет несколько произведений. В последующие дни совместное чтение сказок будет организовано в других кузбасских библиотеках.

1 декабря в 19:00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый» одновременно зажгутся главные новогодние елки во всех муниципальных образованиях региона. В ходе трансляции зрители узнают о главных праздничных событиях. Также состоится презентация новогоднего гимна.

В течение новогодней кампании в Кузбассе пройдет множество праздничных событий и акций. Многие из них уже давно полюбились жителям — День рождения кузбасского Деда Мороза на Томской Писанице (6 декабря), Гастрономический фестиваль-конкурс «ПельменьФест» в п. Трудармейский Прокопьевского округа (6 декабря), IX Всесибирский праздник «Сибирский валенок» в Анжеро-Судженске (7 декабря), Региональный конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса» в г. Топки (13 декабря). В театрах и филармонии запланированы детские новогодние спектакли и интермедии. 30 и 31 декабря в аэропортах Кемерова и Новокузнецка состоится акция «Кузбасс встречает гостей».

Узнать всю информацию о ходе новогодней кампании можно на информационных ресурсах проекта – в группе «Новогодний Кузбасс!» во «ВКонтакте» и на сайте.

Кроме того, Кузбасс стал участником Всероссийской акции «Новогодняя Россия», которая стартовала в Москве в Национальном центре «Россия». В этом году ее графическим элементом стало перо Жар-Птицы, которое с древних времен ассоциируется с осуществлением самых сокровенных желаний. Участие в «Новогодней России» — это уникальная возможность стать частью всероссийского праздничного движения, укрепить атмосферу солидарности и волшебства.

Фото: пресс-служба АПК.