В рамках программы «Земский доктор/фельдшер» медицинские работники получают единовременное пособие в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Кроме того, в Кузбассе действует программа, позволяющая медикам получить частичную компенсацию аренды жилья и ипотечных платежей: до 50% от стоимости аренды или ипотечного взноса, но не более 15 тысяч рублей в месяц.

С 2022 года медицинские специалисты дефицитных специальностей в Кузбассе получают увеличенную региональную выплату в размере 3 млн рублей, тогда как ранее сумма составляла 1 млн рублей. Благодаря этой программе в отделение анестезиологии и реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова пришли молодые врачи из Белгородской области — Владимир Старостин и Кирилл Кунченко, выпускники Курского государственного медицинского университета. О Новокузнецкой больнице они узнали от студентов отряда «Атлант», неоднократно приезжавших в Кузбасс на трудовой семестр.

Среди выпускников этого года есть также те, кто выбрал медицину уже в зрелом возрасте. Наталья Клинкова, имеющая опыт работы руководителем в сфере бухгалтерского учета, решила посвятить себя помощи людям. В этом году она окончила Кузбасский медицинский колледж и устроилась медицинской сестрой в хирургическое отделение Мариинской городской больницы имени В.М. Богониса.

«Хотя я и не стану «генералом» среди врачей, я постараюсь быть лучшим «солдатом», — говорит Наталья Клинкова. — Я поняла, что медицина — это моё призвание! Сегодня я могу с уверенностью сказать, что не ошиблась в своём выборе. Я продолжаю углублять свои знания в области фармакологии и лечебного дела, и мой поступок стал примером для моего сына, который тоже собирается стать врачом. Я горжусь этим».

Напомним, что решение кадрового вопроса в сфере медицины является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.