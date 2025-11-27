В поселке Снежинский Беловского округа детям-сиротам вручили ключи от новых квартир после жалоб губернатору. Напомним, что в начале недели одна из жительниц написала в соцсетях Илья Середюка о том, что им отказываются выдавать ключи от квартир, потому что ждут приезда губернатора для торжественной церемонии.

Глава региона возмутился таким положением дел и потребовал срочно вручить ключи всем, кому они полагаются. Сегодня, 27 ноября, новоселов пустили в новые квартиры.

– Мы строим дома не для эффектного вручения ключей, а для людей. Чтобы они могли как можно скорее въехать в свое жилье. Поручил главе муниципалитета Владимиру Астафьеву ничего не ждать и как можно быстрее провести заселение, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что площадь нового трехэтажного дома – 2,7 тыс. кв. метров. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, кухонные плиты, противопожарные извещатели и бойлеры для горячей воды.